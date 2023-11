Arquidiocese da Paraíba emite nota, após prisão de Padre Egídio

A Arquidiocese da Paraíba emitiu uma nota no início da tarde desta sexta-feira (12), após a prisão preventiva do Padre Egídio de Carvalho. Ele é acusado de desviar recursos milionários da Instituição Padre Zé, onde exerceu a função de diretor, juntamente com mais dois membros da diretoria: a ex-tesoureira Amanda Duarte e a ex-diretora administrativa, Jannyne Dantas.

Conforme a decisão da Justiça, partir de então foram identificados mais de trinta atos (em tese) ilícitos cometidos pelo grupo criminoso, liderado pelo Padre Egídio. As averiguações iniciais trazem à tona indícios de irregularidades desde o início da gestão de Egídio no ano de 2013 até os tempos atuais.

Confira a nota:

A Arquidiocese da Paraíba, consciente de sua responsabilidade e compromisso com a transparência e integridade, vem, por meio desta nota, esclarecer as notícias que estão sendo veiculadas nos meios de comunicação a respeito das investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO).

Informamos que estamos colaborando integralmente com as investigações em curso, respeitando o segredo de justiça estabelecido pelas autoridades competentes. Quanto ao processo da esfera penal, com recurso em tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, especialmente a determinação de prisão de alguns envolvidos, dentre estes o Cônego Egídio de Carvalho Neto, esclarecemos que todos detêm advogados habilitados, sendo estes responsáveis pela defesa e interesses de seus clientes.

No que diz respeito ao processo Canônico do Cônego Egídio de Carvalho Neto, informamos que o procedimento foi instaurado em 27 de setembro de 2023 e está seguindo seus trâmites normais.

Reforçamos nosso compromisso com a transparência e manifestamos total apoio às autoridades competentes, colaborando de forma irrestrita para que toda a verdade sobre os eventos em questão seja esclarecida.

João Pessoa, Paraíba, 17 de novembro de 2023.