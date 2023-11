STTP desenvolve ferramenta que vai realizar contagem de fluxo em cruzamentos de CG

A Superintendência de Trânsito e Transportes de Campina Grande (STTP), desenvolveu mais uma ferramenta para auxiliar nas ações e intervenções para melhoria do trânsito na cidade.

Dessa vez, um software foi desenvolvido e será utilizado para a contagem do fluxo de veículos e pedestres em cruzamentos do município.

A ferramenta ficou batizada de Contador Aéreo de Tráfego Urbano (CATU). Ela vai pegar imagens captadas por um drone, que é operado por um agente especializado, e contar veículos e pessoas, que trafegam pelas áreas mapeadas.

Foi o que explicou o Coordenador da Divisão de Controle Operacional de Transportes (DCOT) da STTP, Helder Carlos, à reportagem da Caturité FM, nesta quinta-feira (16).

– É uma ferramenta muito significativa de contagem de fluxo de determinados cruzamentos utilizando as imagens captadas pelo drone e usando inteligência artificial. Ela pega as imagens, faz o tratamento com identificação de objetos e direcionamento no fluxo. Ela consegue identificar o que é ônibus, o que é moto, o que é caminhão, o que é um ciclista e um pedestre, faz a contagem e diz para qual direção eles foram e baseado nessas informações o pessoal do trânsito conseguirá fazer um melhor planejamento de fluxo e fluidez com essas características observadas – explicou.

O trabalho foi realizado pelo cientista da computação Victor Arruda Câmara e os estagiários Lívia Maria Fortunato de Sousa e Bruno Lucas Almeida Freire.