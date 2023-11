Após reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, na manhã desta quinta-feira (16), a senadora Daniella Ribeiro (presidente estadual do PSD-PB) anunciou a conquista do projeto do Complexo de Extensão Universitária (CEU) da UFCG, conhecido como antiga CUCA, em Campina Grande.

A obra está orçada em R$ 18 milhões, dos quais cerca de 90% serão através de emendas da senadora e o restante através de parcerias entre os governos estadual e federal.

O vice-governador Lucas Ribeiro, representando o governador João Azevedo, o reitor da UFCG, Antônio Fernandes, o prefeito universitário Nilton Silva, e demais representantes do ministério, também estiveram presentes na reunião.

Daniella destacou que a revitalização do CEU é de muito significado para Campina Grande e para toda a comunidade acadêmica.

“Saímos muito felizes da reunião com o ministro pela notícia que agora podemos anunciar. O projeto ficou muito bom e contempla várias áreas da universidade, como museu digital, restaurante mirante, passarela contemplativa, um grande espaço para a difusão do conhecimento através da extensão e movimentos artísticos culturais, dentre outros”, afirmou a senadora.

Ela disse também que se trata de um projeto inovador e moderno, que vai resgatar seu valor histórico para Campina.

“O novo complexo está no cartão-postal da cidade e será entregue totalmente reformulado”, frisou.

O vice-governador Lucas Ribeiro disse que o sentimento é de alegria.

“Quero agradecer a parceria de todos vocês, e ao ministro Camilo Santana, que nos recebeu e aprovou conosco esse projeto. Campina Grande sabe a importância daquele espaço que será revitalizado e entregue a todos nós”, pontuou.

O reitor da UFCG, Antônio Fernandes, também falou sobre a conquista:

“É uma obra de R$ 18 milhões investidos em extensão universitária, recuperando duas edificações. Vamos devolver novos espaços à sociedade graças a parceria importante da senadora com o governo do estado e o governo federal”, declarou.

