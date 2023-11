Secretaria de Saúde da PMCG divulga Nota sobre a Operação Salus da PF

Com relação à deflagração, nesta quinta-feira, de uma operação policial envolvendo a Secretaria de Saúde de Campina Grande, o atual comando da SMS divulgou uma Nota Oficial, cujo teor, na íntegra, é o seguinte:

“A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande vem a público se manifestar a respeito da Operação Salus, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 16 de novembro, que investiga contratos referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios e outros itens no ano de 2020.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a integridade e a ética na administração pública. Reconhecemos que todos os gestores públicos devem estar sempre à disposição dos órgãos de controle externo para fornecer informações e prestar esclarecimentos que sejam necessários.

Entendemos, ainda, que investigações são fundamentais para a manutenção da confiança e da integridade em instituições públicas, elementos essenciais para o bem-estar da nossa sociedade.

A Secretaria de Saúde de Campina Grande está tratando este assunto com a seriedade que ele requer e está totalmente à disposição das autoridades competentes para colaborar com todas as investigações, esperando, o mais breve possível, ter acesso aos autos do procedimento instaurado, sempre com respeito ao devido processo legal e aos princípios da boa justiça.

Nosso compromisso principal continua sendo com a saúde e o bem-estar dos usuários do SUS em Campina Grande e em todo o estado da Paraíba. A gestão da Secretaria de Saúde permanece dedicada a fornecer serviços de qualidade, com transparência e responsabilidade.

Agradecemos a confiança da população e reforçamos nosso compromisso de seguir trabalhando para fortalecer a saúde pública em nossa cidade, que foi justamente referência positiva, em nível nacional, no atendimento às pessoas infectadas e no salvamento de vidas contra a COVID-19 na Paraíba e no Nordeste”.

Campina Grande, 16 de novembro de 2023.

Secretaria Municipal de Saúde