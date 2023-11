O dia 16 de novembro é considerado o Dia Internacional da Tolerância. E para falar um pouco da prática de tolerar, a reportagem da Rádio Caturité FM (104.1) conversou com a psicóloga Euzenir Maria.

Conforme Euzenir, tolerar significa respeitar as diferenças e é uma prática essencial para a harmonia entre as relações.

– Tolerar é a prática da reflexão de se colocar na situação não como vítima, mas de forma empática a partir dos próprios limites, compreender os contextos, cada evento, aceitar as adversidades, as diferenças culturais, as crenças, aceitar o outro como ele é. É a prática da justiça – contou.

Para a profissional, ser tolerante é ser, acima de tudo, respeitoso com ideias, crenças e valores de outro. “A tolerância leva à clareza das atitudes e comportamentos responsáveis, o autoconhecimento de si mesmo, leva a respeitar a individualidade de cada pessoa e uma harmonia pessoal e profissional. O respeito vem em primeiro lugar”, discorreu.

Ainda conforme Euzenir, pessoas intolerantes tendem a sofrer consequências físicas, fisiológicas e psicológicas.

