Prefeito nomeia novo secretário chefe interino do Gabinete do Prefeito

O prefeito Bruno Cunha Lima definiu, na noite desta quinta-feira, 16, o nome do novo secretário chefe de Gabinete da Prefeitura de Campina Grande: o jornalista Marcos Alfredo Alves, coordenador de Comunicação do Município desde início da gestão, responderá pelo cargo de forma cumulativa.

A portaria de nomeação de Marcos Alfredo será publicada na edição do Semanário Oficial do Município a ser veiculada nesta sexta-feira, 17.

Carreira e experiência

Com quase 40 anos de carreira no jornalismo, Marcos Alfredo já atuou no mercado privado e tem larga experiência na área pública, notadamente na Câmara de Vereadores de Campina Grande, Assembleia Legislativa e Governo do Estado, neste último no cargo de diretor de Jornalismo da Secretaria de Comunicação, onde teve também chance de assumir a Chefia de Gabinete da pasta.

Na Prefeitura de Campina Grande, o jornalista atuou como superintendente de Comunicação Institucional nos dois primeiros anos da gestão do ex-prefeito Félix Araújo Filho, no início dos anos 90, e ocupou a cadeira de coordenador de Comunicação, ao longo de sete anos, nos dois mandatos do ex-prefeito e atual deputado federal Romero Rodrigues.

Bruno: desafio e homenagem

Para o prefeito Bruno Cunha Lima, seu gesto de convidar Marcos Alfredo para o cargo interinamente consiste numa oportunidade cingida de simbolismos.

“É uma forma de homenagear um profissional respeitado em todo o Estado, com uma irretocável carreira firmada na ética e no compromisso de servir à Campina Grande e à Paraíba através de seu trabalho”, justificou.