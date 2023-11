Em Campina: motoristas por aplicativo poderão usar faixa exclusiva

Ato do prefeito Bruno Cunha Lima, publicado no Semanário Oficial do Município de Campina Grande, permite que os veículos que prestam serviço de transporte remunerado de passageiros (por aplicativo) usem a faixa reservada aos ônibus, na avenida Floriano Peixoto, para o embarque e desembarque de passageiros.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: prefeito ignora cúpula socialista em João Pessoa (paraibaonline.com.br)