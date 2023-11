CRM interdita maternidade de Cabedelo

O Hospital Padre Alfredo Barbosa, localizado em Cabedelo, enfrenta uma interdição ética no setor de Obstetrícia, de acordo com decisão do Conselho Regional de Medicina (CRM).

A medida foi tomada em decorrência da alegada quantidade insuficiente de médicos, levando a situações em que plantões são cobertos por apenas um profissional, e, em alguns casos, sem nenhum médico presente, especialmente nos fins de semana.

A Prefeitura de Cabedelo emitiu uma nota informando que aguardará uma posição do departamento jurídico antes de se pronunciar sobre o assunto. Apesar da interdição ética no setor de Obstetrícia, os demais serviços do hospital continuam funcionando normalmente.

*com informações da TV Cabo Branco