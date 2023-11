Após início de operação, assessoria de ex-secretário publica nota

Após a deflagração da operação da Polícia Federal nesta quinta-feira, 16, que investiga suposto desvio, superfaturamento e fraude na Secretaria de Saúde de Campina Grande, a assessoria do advogado e ex-secretário de Saúde de Campina Grande, Filipe Reul, divulgou uma nota afirmando que ele recebeu com serenidade as informações, respaldado pela convicção da integridade de suas ações durante sua gestão à frente da Pasta.

A nota ressalta que o alvo da investigação é um contrato firmado durante o período da pandemia, “marcado por significativo aumento nos custos de produtos e insumos em todo o país”.

Leia a nota na íntegra abaixo.

O advogado e ex-secretário de Saúde de Campina Grande, Felipe Reul, recebeu com tranquilidade as informações relativas à Operação Salus da Polícia Federal, deflagrada hoje.

Tranquilidade por ter a consciência serena quanto à idoneidade dos atos praticados em sua gestão à frente da Pasta e, ao mesmo tempo, ciente de que o transcorrer das apurações irá demonstrar a total lisura em suas ações.

O contrato alvo da apuração foi firmado durante o período da pandemia, momento em que em todo o país houve incremento significativo dos custos de inúmeros produtos e insumos utilizados na Saúde.

Na Paraíba, por exemplo, várias apurações semelhantes foram feitas e chegaram à conclusão, posteriormente, da legalidade das compras e da necessidade, naquele instante, de reequilíbrios de preços. Várias gestões municipais e estaduais, do Brasil inteiro, assim procederam.

Sendo assim, ele reitera o seu compromisso de prestar todos os esclarecimentos às autoridades e, ao mesmo tempo, à sociedade paraibana; respeitando o trabalho feito pela Polícia Federal e outras instituições.

A luta por um Sistema Único de Saúde (SUS) eficiente e que atenda aos anseios da população de Campina Grande e da Paraíba continuará sendo guia de sua atuação.

Naquela conjuntura, era essencial manter em funcionamento todas as estruturas de atendimento aos pacientes vítimas da covid-19, como hospitais, em que o número de profissionais contratados triplicou, o que aumentou a demanda de consumo.

Reul ainda destaca que suas contas relativas ao exercício de 2020 foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.