Um desencontro entre o volume de água da transposição do Rio São Francisco que chega à cidade de Monteiro, na entrada no território paraibano, e o que desagua no açude de Boqueirão, cerca de 140 quilômetros depois, conforme observou o especialista Isnaldo Cândido durante recente entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM de Campina Grande.

Em Monteiro – último estágio da água transportada por canal – tem chegado, em média, 2 mil litros por segundo.

No açude de ´Boqueirão´, tem entrado praticamente ´zero litro´, o que leva à consistente suposição de que muita água está sendo ´desviada´ pelo percurso – leito do Rio Paraíba -, porque não é possível creditar tudo à evaporação.

*vídeo – paraibaonline

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

**noticia atualizada nesta quinta-feira.