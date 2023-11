Prefeitura de João Pessoa lança programa Jovens Embaixadores Pelo Clima

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), em parceria com Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), vai lançar nesta quinta-feira, 16, às 9h30, no auditório da Estação Ciência, o programa Jovens Embaixadores Pelo Clima.

O evento tem caráter educativo e será uma das primeiras ações pré 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP 28), promovida pela Semam.

O evento vai reunir estudantes de três instituições públicas municipais que são Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Pedro Serrão, Escola Professor Oscar de Castro e Escola Municipal de Ensino Integral e Fundamental Edme Tavares de Albuquerque.

O programa Jovens Embaixadores Pelo Clima tem o objetivo de envolver estudantes que se destacam em suas escolas e comunidades, sensibilizando-os para que trabalhem com as questões sobre mudança climática, para que atuem como agentes multiplicadores.

COP 28 – João Pessoa estará representada na 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (COP 28), com a participação do Prefeito Cícero Lucena, do secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira e representantes de outras secretarias.

A conferência será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro. Durante o evento a delegação da Prefeitura de João Pessoa deverá participar de debates e painéis que vão discutir temas como parques e corredores verdes urbanos, resíduos sólidos, habitação, transporte público, mudanças climáticas, entre outras questões.

Durante a COP 28 a Prefeitura terá a oportunidade de dar visibilidade às ações como o programa João Pessoa Sustentável, criado para promover a sustentabilidade urbana da Capital por meio da melhoria urbana, econômica e de gestão municipal, o Plano de Ação Climática, que deve contribuir para neutralizar as emissões de carbono até 2050, programa de criação de parques, recuperação de áreas verdes, entre outras ações.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a participação na COP 28, na atual conjuntura, quando todas as nações discutem suas responsabilidades com relação a manutenção da vida no planeta, é extremamente importante.

“João Pessoa é signatária de vários acordos, como o Race to Zero, Race to Resilience, Aliança pela Ação Climática (ACA) Brasil, além de fazer parte do Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) e do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão. Ou seja, nós temos compromissos tanto locais, no desenvolvimento da política ambiental da cidade, quanto compromissos globais e a COP 28 será uma excelente oportunidade para darmos visibilidade a cidade, bem como para trocarmos experiências exitosas com outras cidades e nações”, concluiu.