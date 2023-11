Restaurante Popular de Campina Grande celebra três meses de funcionamento

O Restaurante Popular ‘Prato do Povo’ completou três meses de funcionamento nesta terça-feira, 14 de novembro, com um total de 31.109 refeições servidas neste período.

O equipamento promoveu melhorias na vida dos moradores da comunidade do Distrito dos Mecânicos e bairros próximos, como também das pessoas que trabalham na localidade.

Para a nutricionista responsável pelo restaurante Prato do Povo, Ellen Duarte, é gratificante comemorar esses três meses de funcionamento e ver, diariamente, o sorriso no rosto dos nossos frequentadores.

“Eles sempre ficam admirados com toda a quantidade de comida que é servida ao preço de 1 real. Não tem nada melhor do que ouvir os elogios de cada uma dessas pessoas. Mas, principalmente, saber que famílias inteiras saem daqui alimentadas e felizes por ter uma refeição digna e de qualidade. Esse é o maior presente”, disse a profissional.

O cardápio do Prato do Povo é sempre balanceado. E nesta terça-feira, no aniversário de 90 dias do equipamento, foi servido o feijão macassar, arroz tropeiro, farofa de cuscuz, frango acebolado, salada crua e suco.

Para uma das frequentadoras, Angelita Maria Pereira, 58 anos, o Restaurante tem feito toda a diferença na vida dela e de toda a família. Ela diz que o Prato do Povo oferece boa comida e um bom atendimento.

“Facilita para gente e para todos os demais frequentadores. Me alimento aqui quase todos os dias e trago os meus netinhos para almoçar junto sempre que posso. A Prefeitura e toda a equipe estão de parabéns”, disse a dona de casa.

Outro também satisfeito é Moisés dos Santos, que trabalha há 30 anos trabalha em uma oficina do Distrito dos Mecânicos.

“Antes eu gastava 50 reais por semana com a compra de marmita. Mas hoje pago apenas 5 reais por semana e sobra um pouco mais no final do mês para ir à Feira e até dou algum dinheiro à esposa também. Estou de fato conseguindo economizar”, disse o trabalhador.

“É importante frisar que o Restaurante Popular não é só alimentação. É qualidade de vida para todos. Nós temos organizado várias ações sociais para ajudar a comunidade, como a orientação sobre alimentos saudáveis, música ao vivo, valorizando inclusive os talentos locais, nas sextas-feiras. Nesse mês estaremos também trazendo ações do Novembro Azul, para alertar aos homens sobre a prevenção ao câncer de próstata. E essa interação tem feito toda a diferença em relação ao trabalho do Restaurante Popular”, disse Rondinele Menezes, gerente do equipamento.

A secretária municipal Pâmela Vital (Semas) visitou o local nesta terça-feira, 14. Ela parabenizou os colaboradores e aproveitou para saborear o cardápio do dia.

“É um orgulho para toda a equipe da Semas e, especialmente para a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, poder compartilhar essa alegria. E faço questão de provar o cardápio que é sempre muito especial. O Restaurante tem sido um exemplo para todos nós, especialmente pelo trabalho de toda uma equipe dedicada e que tem feito a diferença na vida de muitas famílias. Estamos todos de parabéns”, declarou a secretária.