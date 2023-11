Os preparativos para o Natal Iluminado em Campina Grande já estão em pleno andamento. A empresa vencedora da licitação para montagem e execução da estrutura iniciou a montagem do túnel de luzes com 160 metros no entorno do Açude Velho.

Este ano, a proposta do Natal Iluminado é criar uma decoração baseada nos símbolos tradicionais do Natal, proporcionando uma atmosfera acolhedora e lúdica aos visitantes, além de impulsionar a economia local.

Tâmela Fama, secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, afirmou em entrevista à Rádio Campina FM que a expectativa é que toda a estrutura esteja montada até o final de novembro.

“A montagem do Natal Iluminado no entorno do Açude Velho já começou. A equipe técnica da empresa vencedora está a todo vapor para construir os adornos. A gente tá observando por Campina Grande, pelas ruas, pelas praças, essa montagem em ritmo acelerado, e até o final do mês a gente vai fazer a finalização”, afirmou.

A secretária também anunciou que até o final da semana será divulgada a data oficial para o lançamento e abertura da 10ª edição do Natal Iluminado.