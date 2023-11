Idosos tem direito a gratuidade e meia passagem nos transportes, aponta especialista

O quadro ‘Direito do Consumidor’ desta terça-feira (14), na Rádio Caturité FM, abordou os direitos dos idosos nos transportes públicos e nos ônibus particulares de empresas que fazem linhas intermunicipais e interestaduais.

Conforme explicou a titular do quadro, a advogada e especialista Glauce Jácome, a legislação garante gratuidade e também um abatimento de 50% de descontos nas passagens.

Segundo Glauce, esse é um direito instituído em lei, pela constituição e também está previsto no Estatuto do Idoso.

– A Constituição coloca que todas as pessoas com mais de 60 anos têm direito à gratuidade e o Estatuto do Idoso reforça isso, mas algumas cidades avançam nesse direito enquanto outras não. Em Campina Grande, por exemplo, a gratuidade é só a partir dos 65 anos. Nas passagens interestaduais, há a gratuidade de dois assentos e depois de ocupados os dois assentos, os outros são cobrados apenas a meia passagem para os idosos. O mesmo ocorre para os transportes intermunicipais – contou.

