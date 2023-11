Quem está procurando por enfeites natalinos para essa época do ano tem que ficar atento à variação dos preços dos produtos. Pesquisa comparativa da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa encontrou variação de até 37,84% no preço da árvore de Natal importada verde (1,80m), com preços entre R$ 399 (Lojão do Povo) e R$ 550 (Casa Wang), diferença de R$ 151. A pesquisa foi realizada nesta segunda-feira (13) em 15 estabelecimentos da Capital.

Além das árvores de Natal, fiscais do Procon-JP pesquisaram preços de bolas natalinas, guirlandas, presépios, pisca-pisca, festão, fitas decorativas, bonecos, dentre outros enfeites. A menor variação (15,04%) encontrada na pesquisa do Procon-JP foi no preço da guirlanda sem enfeite DeA, com valores entre R$ 39,90 (Mix Decor) e R$ 45,90 (Top Brasil), diferença de R$ 6,00.

“O consumidor de João Pessoa deve ficar atento a nossa pesquisa de preços dos produtos de enfeites natalinos. Estamos em novembro e as pessoas estão à procura desses produtos para essa época do ano. Então, enquanto órgão de fiscalização e de defesa do consumidor, o Procon tem esse papel de alertar os consumidores pessoenses para encontrarem o menor preço dos produtos”, ressaltou Rougger Guerra, secretário de Proteção e Defesa do Consumidor.

Estabelecimentos pesquisados – A pesquisa foi realizada nos seguintes estabelecimentos: Lojas Americanas (Shopping Tambiá); Narciso Enxovais (Rua Santo Elias); Lebiscuit (Shopping Tambiá); Casa Tudo (Shopping Tambiá); Varejão dos Importados e Presentes (Rua 13 de Maio); Casa Wang (Centro); Lojão do Povo (Rua 13 de Maio); Loja Areia Branca (Rua Santo Elias); Top Brasil (Rua Duque de Caxias); Top Line Prime (Rua Duque de Caxias); Mix Decor (Rua Duque de Caxias); A Chinesinha (Avenida Ruy Carneiro); Grillo Conceito (Avenida Edson Ramalho); Carrefour (Bessa); e Atacadão dos Presentes (Bessa).

Confira a pesquisa completa acessando o link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2023/11/Natal-2023.pdf