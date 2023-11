O deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos) realizou visita a instituições sociais de João Pessoa que desenvolvem projetos junto a comunidades carentes e acolhimento a famílias de pessoas com autismo.

O parlamentar esteve na Associação Integrada Mães de Autistas (A-IMA), localizada no Loteamento Lisboa, que assiste 300 famílias e disponibiliza assistência clínica de fonoaudiologia, psicoterapia, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia e musicoterapia a pessoas neurodivergentes.

A presidente da Associação de Pais de Crianças com Deficiência e Autismo de Alagoa Grande (APCD), Diana Santos, acompanhou o deputado. Um dos objetivos da visita foi conhecer o trabalho social realizado pela A-IMA, que pode ser exemplo para a adoção de práticas de assistência a serem implantadas no município do Brejo.

Bosco Carneiro também esteve na Comunidade Missão És Fiel, no bairro dos Ipês, uma organização religiosa que atende grupos de idosos, gestantes, pessoas em situação de rua e crianças atípicas, oferecendo assistência social.