Contribuintes têm até o dia 30 para negociar dívidas em CG, aponta secretário

O secretário de Finanças de Campina Grande, Gustavo Braga, revelou a reportagem da Caturité FM, nesta terça-feira (14), que os contribuintes que estiverem com dívidas ativas com o município podem participar do programa de parcelamento, o Refis.

Segundo ele, o prazo vai até 30 de novembro, com condições especiais para quem realizar o pagamento em cota única e também parcela.

– Os contribuintes que tem dívidas até o fim do ano de 2022 podem aderir ao REFIS tanto presencialmente na secretaria de finanças, como no portal da prefeitura, por protocolo eletrônico e realizam o pagamento até o dia 30 de novembro. Se for a vista, ele tem um abono de 100% de multas e juros e se não puder a vista, pode ser parcelado em até 60 meses – explicou.

Questionado sobre críticas feitas ao código tributário do município, Gustavo afirmou que a gestão já está modernizando algumas ações para atender as demandas.

– O código, assim como diversas leis que regem o nosso ordenamento jurídico, precisam se modernizar para atender a população, é o que acontece, por exemplo com o IPTU online que depois de implantado já tivemos redução de custos e eficientização da máquina pública. Na secretaria de obras também os alvarás já são obtidos de forma online, são ações que já mostram resultados- salientou.