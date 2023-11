CMJP e ALPB comemoram aniversários do Confea e do Crea-PB

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) juntamente com a Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) realizaram em conjunto na tarde desta terça-feira (14) sessão especial comemorativa aos 90 anos do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea e os 55 anos do Crea-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

A solenidade foi realizada no plenário da Assembleia Legislativa e reuniu representantes dos órgãos, além de deputados estaduais e vereadores.

O autor da propositura na CMJP, vereador Emano Santos (PP), falou da importância dos dois órgãos e a motivação para as homenagens. “São duas instituições com a mesma finalidade de fiscalizar, orientar e acompanhar o desenvolvimento do município, como também do estado.

O CREA é um órgão fiscalizador com grandes profissionais capacitados que acompanham o desenvolvimento da nossa cidade e o Confea pelos 90 anos que vem mostrando como é a forma de trabalhar dentro de uma cidade e da Paraíba”, afirmou.

Evânio Nicoleit, presidente em exercício do Confea, disse que a homenagem aos dois órgãos representa o reconhecimento das instituições que estão a serviço em defesa e pelo bem estar da sociedade.

“Agradecemos esse reconhecimento da ALPB e da CMJP e estamos sempre prontos para devolver em bem estar para a sociedade serviços e profissionais capacitados, com as nossas profissões envolvendo a engenharia, agronomia e a geociência”, pontuou.

Para a presidente em exercício do Crea-PB, Carmem Eleonora Amorim, o sentimento pela homenagem conjunta é de gratidão.

“É uma data magnífica e nós temos hoje um agradecimento a fazer a essas duas Casas e nada poderia ser mais forte. Nós que fazemos o Crea temos que agradecer ao cidadão paraibano e pessoense como baluarte na nossa fiscalização preventiva e integrada no contexto do desenvolvimento e a serviço da comunidade”, destacou.

O deputado estadual Bosco Carneiro (Republicanos) que presidiu a sessão, parabenizou em nome da Assembleia Legislativa da Paraíba as duas instituições que prestam um serviço muito importante para a sociedade.

Na ocasião, o vereador Emano Santos fez a entrega pela CMJP de votos de aplausos aos presidentes do Confea e do Crea-PB, Evânio Nicoleit e Carmem Elenora, respectivamente; ao ex-deputado estadual Raniery Paulino, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; à gerente administrativa do CREA-PB, Sachenka Bandeira da Hora e à Coordenadora do Programa Mulher do Crea-SP, engenheira Poliana Krüger.