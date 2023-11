Senador confirma data de implantação de concreto nas pistas da duplicação da BR 230

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) esteve nesta segunda-feira (13) em inspeção às obras do primeiro e mais importante viaduto do projeto de duplicação da BR 230, na Alça Sudoeste, em Campina Grande.

Ele estava acompanhado do engenheiro Hilário Gomes Neto, gerente de contrato do consórcio de empresas que atuam na obra.

Veneziano constatou que a duplicação segue o cronograma estabelecido dentro do esperado e que após o içamento das vigas de sustentação do viaduto, com a complementação das pistas que o compõem, na saída para Queimadas e acesso à Alça Sudoeste, o próximo passo, que é a implantação de concreto nas pistas da Meta 4, após o distrito de São José da Mata, já tem data definida.

“O cronograma da obra prevê para o início do mês de dezembro já lançarmos concreto, ou seja, pavimento, no segmento quatro, depois de São José da Mata, ou seja, nós estamos correspondentes àquilo que foi definido no cronograma apresentado pelo consórcio de empresas à superintendência do DNIT”, disse Veneziano.

O Senador afirmou que tem acompanhado permanentemente a duplicação da BR 230, até para garantir que não haja interrupções em seu cronograma de execução, eventualmente ocasionada por necessidades naturais em obras de tamanha importância.

“Toda semana estamos aqui pelo desejo mais do que natural de observarmos, de fiscalizarmos, de colaborarmos, de saber se está havendo alguma necessidade para que nós participemos, resolvendo situações”, destacou o Vice-Presidente do Senado.