O feriado da Proclamação da República, celebrado em todo o país nesta quarta-feira (15), impacta o funcionamento de diversos estabelecimentos em Campina Grande. A seguir, confira o que abre e o que fecha na Rainha da Borborema:

SHOPPINGS

Os shoppings da cidade operarão em horários especiais:

Partage Shopping: Funcionamento normal, com lojas, quiosques e praça de alimentação atendendo das 10h às 22h.

Shopping Luíza Motta: Sem alteração no horário, com lojas das 10h às 20h e praça de alimentação das 11h às 20h.

Design Mall: Funcionará das 12h às 18h.

Edson Diniz: Permanecerá fechado no feriado.

Cirne Center: Fechado no dia 15 de novembro.

BANCOS

De acordo com o Sindicato dos Bancários, as agências bancárias não funcionarão no dia 15 de novembro. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (16).

COMÉRCIO

O comércio de Campina Grande poderá funcionar no feriado da Proclamação da República, desde que esteja em conformidade com as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente, segundo o Sindicato do Comércio Varejista local.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

Durante o feriado da Proclamação da República, apenas os serviços essenciais, como Defesa Civil, hospitais municipais e limpeza urbana, estarão em funcionamento em Campina Grande. Repartições federais e estaduais não abrirão, pois é feriado nacional.

CORREIOS

Agências e unidades dos Correios ficarão fechadas no Dia da Proclamação da República. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat, Fale Conosco ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. O atendimento nas agências e na CAC voltará ao normal na quinta-feira (16).

PARQUE DA CRIANÇA

No feriado de 15 de novembro, o Parque da Criança funcionará das 5h às 18h, proporcionando opções de lazer durante o dia.