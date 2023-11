Governo da Paraíba amplia programa do leite e mais 6 mil famílias serão beneficiadas

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Humano(Sedh), está ampliando a abrangência do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA-Leite) contemplando cerca de 6 mil famílias no Estado.

Na última sexta-feira (10), o Programa chegou ao município de Lagoa Seca, atendendo 252 famílias.

Com a medida, o PAA-Leite – antes presente em 79 municípios – vai expandir o atendimento para 35 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar com a inclusão de outros seis municípios: Pombal, Malta, Cajazeirinhas, João Pessoa, Areial e Montadas.

A inclusão de Lagoa Seca no PAA-Leite vai melhorar a qualidade de vida de pessoas como a dona de casa Roseane Brito (34), mãe solo de quatro filhos, com idades de 15, 10, 4 e 2 anos – sendo os dois mais novos com autismo e autismo extremo, respectivamente -, que ressaltou a importância da chegada do programa para ela.

“Vem suprir a necessidade. Quem tem filhos menores de quatro anos vai entender que o leite é o principal alimento, que vai suprir as necessidades da criança. As coisas estão muito caras, é um alimento que vai ajudar a enriquecer a saúde dos meus filhos, chega numa hora boa, e, pelo preço das coisas, seria impossível comprar cinco litros de leite semanalmente. Veio para suprir mesmo a demanda da minha casa. Estou muito feliz por ter sido abraçada pelo projeto”, comemorou.

A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Dutra, acompanhada da gerente executiva de Segurança Alimentar, Telma Virgínia, e do diretor da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Município de Cabaceiras(Ascomcab), esteve no Centro de Formação Elizabeth e João Pedro Teixeira, em Lagoa Seca, onde se reuniu com as famílias que passaram a ser beneficiadas pelo PAA-Leite, executado em parceria com o Governo federal.

Na ocasião, foram repassadas informações quanto ao funcionamento do programa, acondicionamento e manejo do produto. Famílias de Pombal, Malta, Cajazeirinhas também passarão a ser atendidas nesta semana, com a entrega de até sete litros de leite por semana.

A secretária Pollyanna Dutra destacou a importância da expansão do PAA-Leite para reverter situações de vulnerabilidade social.

“O programa atualmente distribui milhares de litros de leite diariamente para 29 mil famílias, e estamos expandindo para 35 mil, beneficiando aquelas pessoas com deficiência nutricional. Essa expansão integra uma rede de projetos de segurança alimentar e nutricional, atestada pelo Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea-PB). Entendemos que, com o alimento de qualidade chegando na ponta, conseguiremos diminuir e reverter as delinquências, as violências, e com isso formar um cidadão apto para ter sua autonomia. A princípio serão beneficiadas comunidades que estão com indicadores sociais que precisam ser melhorados”, disse.

E explicou: “O Governo do Estado entende que o combate à fome e à pobreza é um dos principais eixos de sua gestão, e, em parceria com o Governo Federal, traz o programa a Lagoa Seca.

É um programa existente na Paraíba, que integra o Programa de Aquisição de Alimentos, de fomento à Agricultura Familiar adquirindo o leite dos pequenos produtores rurais, aquecendo a dinâmica no campo e chegando às cidades oferecendo alimento de qualidade às pessoas mais vulneráveis.

A intenção do Governo é chegar aos 223 municípios, é conseguir alcançar crianças subnutridas, idosos, pessoas com deficiência e em vulnerabilidade de modo geral”.

Para o presidente do Consea-PB, Ari França, a ampliação do PAA-Leite garante e potencializa a sustentabilidade das pessoas.

“Quem tem fome, tem pressa. É muito importante nesse momento, que se reconstrói a rede de assistência, de segurança alimentar no Brasil, termos uma potencialização no atendimento aos mais carentes, que não estão apenas nas pequenas cidades, onde não há tantas ofertas de emprego, de garantia dos direitos fundamentais. A ampliação do Programa do Leite ter uma relação com as entidades que convivem no dia a dia com essa problemática, essa necessidade do povo, então pra gente do Consea é muito importante e chega num momento que estamos discutindo a segurança alimentar e nutricional nas Conferências Regionais e Estadual, que acontecerá nos próximos dias 26 e 27”, comentou.

Sobre o PAA Leite – O PAA-Leite, programa do Governo Federal, gerenciado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome – MDS, é executado atualmente pelo Governo da Paraíba em 80 municípios paraibanos, atendendo 29,3 mil famílias, com até 7 litros de leite de cabra ou vaca por semana.

O produto é recebido de mais de 1.500 produtores da agricultura familiar, e beneficiado por nove usinas.

Em 2022, o Governo da Paraíba manteve, com recursos próprios, a execução do Programa, do mês de abril a dezembro, um investimento de mais de R$ 14 milhões.

O Governo também paga, com recursos próprios, o subsídio por litro de leite adquirido e beneficiado, a fim de equiparar o valor pago no convênio com o valor pago no mercado privado. Só em 2022, foram pagos, em subsídios, mais de R$ 7 milhões.