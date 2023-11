Feriado: veja o que abre e fecha em João Pessoa

O feriado da Proclamação da República, celebrado em todo o país nesta quarta-feira (15), impacta o funcionamento de diversos estabelecimentos em João Pessoa. A seguir, confira o que abre e o que fecha na capital paraibana:

SHOPPINGS

Os shoppings da cidade operarão em horários especiais:

Mangabeira e Manaíra Shopping: Funcionarão normalmente, das 10h às 22h.

Shopping Tambiá: Operação normal, com lojas abertas das 9h às 20h e praça de alimentação das 9h às 21h. O cinema seguirá sua programação regular.

Liv Mall: Horário especial, com praça de alimentação e lojas funcionando das 12h às 21h.

Shopping Sebrae: Abrirá a partir das 12h, com lojas até as 20h e praça de alimentação começando o atendimento às 11h.

Mag Shopping: Lojas abertas das 9h às 21h, praça de alimentação das 10h às 22h, e cinema das 13h às 22h.

Shopping Sul: Funcionamento diferenciado, com praça de alimentação das 11h às 22h e lojas das 12h às 20h.

Pirâmide Shopping: Lojas abertas das 14h às 20h, e praça de alimentação das 11h às 21h.

BANCOS

De acordo com o Sindicato dos Bancários, as agências bancárias estarão fechadas. O atendimento será retomado normalmente na quinta-feira (16) e sexta-feira (17).

COMÉRCIO

O comércio pode funcionar normalmente no feriado, desde que esteja em conformidade com as normas estabelecidas na Convenção Coletiva de Trabalho vigente, segundo o Sindicato dos Comerciários de João Pessoa.

VLTs (Veículos Leves sobre Trilhos)

Os VLTs não funcionarão no feriado, retornando às atividades normais na terça-feira antes e na quinta-feira depois, operando das 4h52 às 19h51.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

As repartições públicas federais, estaduais e municipais não abrirão no dia 15 de novembro, em virtude do feriado nacional.

BICA

O Parque Arruda Câmara (Bica) manterá seu funcionamento normalmente no feriado, das 8h às 17h, com bilheteria encerrando as atividades às 16h.

CORREIOS

Agências e unidades dos Correios estarão fechadas no Dia da Proclamação da República. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível de forma automatizada, por meio do Chat, Fale Conosco ou pelos telefones 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100. O atendimento nas agências e na CAC será retomado na quinta-feira (16).

*Informações do G1 Paraíba.