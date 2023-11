Campanha Papai Noel dos Correios começa na próxima sexta na Paraíba

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, o espírito solidário começa a tomar conta da população. Um marco desse período é a campanha Papai Noel dos Correios, que coleta cartinhas com pedidos de presentes de crianças.

Este ano a campanha começa na Paraíba no próximo dia 17 de novembro (sexta-feira) e, conforme explicou durante entrevista à Rádio Caturité FM, o superintendente dos Correios, Jackson Henriques, qualquer pessoa pode adotar a cartinha, comprar o presente e deixar nos Correios para que o papai Noel entregue.

– É uma campanha que conduzimos há mais de trinta anos, uma grande corrente de solidariedade natalina e esse ano daremos início no dia 17 de novembro. Até o dia 15 de dezembro as pessoas poderão adotar as cartinhas e a entrega dos presentes será feita até o dia 20 de dezembro. Na Paraíba nós selecionamos 28 escolas e recolhemos quatro mil cartinhas. É imprescindível lembrar que as crianças esperam por esse presente, então quem pegar, deve levar o presente – explicou.

Nesta edição os Correios coletam cartinhas de crianças de escolas públicas do estado.

O público em geral também pode escrever os pedidos até o dia 30 de novembro, através do blog do Noel no endereço https://blognoel.correios.com.br.