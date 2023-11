Podcast: arquiteta dá dicas de decoração para a árvore de Natal

No quadro Ambientando, do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo lembrou que estamos em um mês que antecede o Natal.

Ela deu dicas para a decoração de Natal e citou a árvore de Natal como uma personagem importante dessa época.

Escolha uma árvore que caiba bem no seu espaço. Depois de escolher o tamanho da árvore, escolha o tema e as cores que você vai decorar. Você pode ousar com cores como o rosa ou branco ou optar pelo tradicional, verde ou vermelho.

Os enfeites tradicionais são as bolas, as flores e os laços. Se você colocar enfeites feitos à mão, a árvore vai ficar muito mais especial.

Ouça o podcast completo e confira as dicas: