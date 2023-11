Padre Edjamir Sousa Silva: A luz da vida

A liturgia nos encaminha para celebrarmos a Festa de Cristo Rei. O Reino de Deus, não é apenas um espaço, é um encontro, é relação, é um acontecimento, é um jeito de ser, é uma Pessoa: Jesus é o Reino de Deus em nosso meio (cf. Lc 10 ,1-12. 17, 20. 21. Mt 33, 24-37).

O Filho de Deus fez sua morada entre nós e se misturou entre os simples para confundir os grandes. Semeou esperança, fez-Se próximo, desestabilizou a rigidez moralista dos religiosos de seu tempo, falou-nos do que é essencial para seguir a Deus: “amarás” (cf. Mt 22, 37-39), mostrou como é possível viver segundo os valores do reino divino e revelou que Deus é Pai amoroso, fez-Se nosso irmão e ensinou-nos a sermos irmãos (cf. Jo 13, 35).

O Reino de Deus é caminho e procura que se dá no espirito de vigilância e nunca de acomodação. A espiritualidade do Reino de Deus não é devoção intimista, ou pregações para apaziguar as paixões, mas é sopro no Espirito que faz mover, promover e acontecer a vida para todos (cf. Rm 14, 17).

No evangelho deste domingo (Mt 25, 1-13) Jesus compara o Reino a dez virgens que, convidadas para a festa nupcial pegam suas lâmpadas e vão ao encontro do esposo. Cinco delas, além das lâmpadas, levam uma reserva de aceite; as outras cinco, levam só as lâmpadas.

Elas não sabem (não sabemos) o momento que o noivo vai chegar, por isso é preciso atenção, vigilância e as lâmpadas acessas. A questão da parábola não é tanto o cansaço da espera e o sono, pois até durante o sono, o Senhor nosso Deus cuida de nós (cf. Sl 127). Seguindo a lógica da parábola de Jesus sobre o Reino de Deus, a vigilância consiste em manter-nos sob a luz, fiéis à sabedoria divina, alimentando a fé através da caridade.

A luz é primeira obra da criação (cf. Gn 1,15), e é o símbolo do Senhor, do Céu e da Vida. As trevas, pelo contrário, significam as obras da morte, o caos, a falta de fé e, por ultimo, a falta do próprio Deus que é a luz do mundo.

Entrar para a festa de casamento (a festa da vida) com a lâmpada acessa é compreender o que disse Jesus: “Quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida” (cf. Jo 8,12).

Na parábola, as virgens “insensatas”, não tendo reserva de azeite, pedem às prudentes que dividam do seu. Mas elas logo respondem: “Talvez não chegue para nós e para vós. Ide antes comprá-lo aos vendedores”.

Esta parte parece destoar da mensagem da partilha e da dádiva que são próprios do evangelho, mas não se trata de egoísmo ou da recusa em partilhar, trata-se da vida que ninguém pode viver pelos outros. Há coisas que ninguém pode fazer por nós e só compete a nós, ninguém vive a vida do outro, mas tem responsabilidade pela sua história, pela sua existência.

Quantas vezes a gente encontra pessoas (ou nos mesmos somos assim) que confundem amor com a obsessão de mandar/manipular os outros, ser o senhor da vida dos outros (cf. Mt 23, 8-10). Quantas vezes ouvirmos, seja no setting terapêutico ou no confessionário, pessoas em sofrimento psíquico/existencial por uma má convivência com gente narcisista (pai, um mãe, um amigo, um líder, um patrão….).

É preciso que cada pessoa assuma sua existência com plenitude e responsabilidade; e fazer dela um serviço generoso a Deus e ao próximo. A vida que não se gasta, fica por gastar; a vida que não se vive, fica desperdiçada, não é bem aventurada.

As boas obras são reflexos da luz da fé. Palavras e ações iluminam-se mutuamente. As palavras, que brotam do coração, despertam propósitos e comprometem-nos na transformação do mundo. As boas ações também justificam e clarificam as nossas palavras, dão-lhe vida e carne, despertando para novos compromissos.

O Reino de Deus é um convite constante à vigilância e a deixar-se envolver pela sabedoria que vem do alto. Buscar a sabedoria de Deus é buscar o próprio Deus e acolhê-Lo em nosso coração, na nossa vida e fazer que habite em nossa casa: “A minha alma tem sede de Vós. Por Vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água”.

Jesus é a luz que devemos manter viva dentro de nós. Nele e com Ele a festa da vida tem mais sentido.

Que nunca se feche a porta do Coração de Jesus por causa de nossa insensatez, dureza, frieza e a loucura das pessoas em nossos dias (guerras, discursos de ódio, divisões, preconceitos, idolatrias…).

“Minha luz é Jesus e Jesus me conduz, pelos caminhos da paz” (Padre Zezinho. Dentro de Mim).