Desligou-se neste sábado? Veja as principais notícias do dia

Se você relaxou ao longo deste sábado, como é recomendável, aproveite agora e se atualize sobre as principais notícias publicadas no Paraibaonline.

Especial: Por que rodar pouco traz muitos problemas ao seu carro

Operação tenta coibir perturbação do sossego em Campina Grande

Prefeitura da Paraíba oferece quase 130 vagas em concurso público

Natal Iluminado 2023: Estrutura é instalada no entorno do Açude Velho

Palmeiras bate Inter e dorme líder do Brasileirão

Covid-19: Estudo alerta para necessidade de doses de reforço

Transplantes: Lei institui política para incentivar doação de órgãos

Flamengo cede empate ao Flu e perde chance de colar nos líderes

Torcedores de Cruzeiro e Coritiba invadem campo e brigam em final de jogo

Bancos brasileiros têm lucros bilionários por trimestre

Aparelhos de ar-condicionado têm maior inflação em três anos com seca

Aparte: deputado aposta na conservação da base governista em Campina Grande

Famup elege nova diretoria segunda-feira em João Pessoa

Podcast: advogado explica sobre a penhora de bens

Participantes voltam aos locais de aplicação para 2ª prova do Enem

Presidente do STF critica foco do Senado no Poder Judiciário

Novo técnico do Campinense quer cautela na formação do elenco

Diogo Vilela: Não sei por que me chamam tanto para fazer comédia

Semob-JP muda circulação em trecho de rua no Cabo Branco

Comentário: novo partido ganhará vereador em CG

Podcast: aprenda a receita de um bolo três leites

Alerta dos especialistas: Dengue vai piorar no Brasil no próximo ano

Deve espremer espinha? Saiba como lidar com a acne

Presidente Lula comemora que feriados do próximo ano caem no sábado

Aparte: ex-assessor de Bolsonaro revela que núcleo familiar defendia um golpe

Como está a briga por vaga na Libertadores e quem já está classificado

Qual time tem a tabela mais fácil na luta contra ‘degola’? Compare

