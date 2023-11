Operação tenta coibir perturbação do sossego em Campina Grande

Mais uma série de ações de fiscalização no âmbito da “Operação Silêncio” foram desencadeadas, na noite dessa sexta-feira (10), pela Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social (Sesds), visando coibir as recorrentes ocorrências de perturbação do sossego nos bairros de Catolé, Jardim Continental e Santa Rosa, em Campina Grande.

As equipes mobilizadas, amparadas pela estatística do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) que recebe os chamados pelo 190, concentraram-se em pontos estrategicamente identificados para otimizar a eficiência da operação.

Como resultado, a Operação Silêncio conduziu três pessoas à delegacia, bem como apreendeu três aparelhos de som que estavam em desacordo com as normativas de ruído estabelecidas. Além disso, dois estabelecimentos comerciais foram notificados por descumprimento das normas de sossego público.

Esses resultados demonstram o compromisso da Sesds em manter a ordem e a tranquilidade da população, reforçando a importância da integração entre as forças de segurança na busca pela preservação do sossego e qualidade de vida dos cidadãos campinenses.

O foco da ação é reduzir as incidências de perturbação do sossego, que se destacam como a principal demanda registrada pelo CICC de Campina Grande.

Participaram de maneira integrada os órgãos operativos da segurança pública, com destaque para a Polícia Militar, que mobilizou o Batalhão de Meio Ambiente e o Batalhão de Trânsito, juntamente com a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) e o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba.

A ação também contou com a presença ativa da Polícia Civil, representada pela Delegacia de Meio Ambiente, e o CICC, que desempenhou disponibilizou toda a sua tecnologia para direcionar os pontos de reincidência dos chamados, aumentando assim a eficácia da operação.