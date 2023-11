A empresa vencedora da licitação para realização de toda montagem e execução da estrutura do Natal Iluminado, a EPI Serviços e Iluminações Ltda, iniciou na tarde deste sábado (11) a montagem do túnel de luzes com 160 metros no entorno do Açude Velho, um dos cartões-postais principais do evento. Além do túnel, a árvore contará com 28 metros de altura. A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Obras (Secob), está realizando a fiscalização e inspeção do serviço.

Os adornos natalinos já estão sendo confeccionados e começarão a ser instalados na tarde da próxima terça-feira (14). Ao todo, serão 23 pontos de iluminação espalhados por toda a cidade, avenidas, parques, praças e distritos de Galante, Catolé de Boa Vista e São José da Mata.

Para a edição de 2023, a proposta é criar uma decoração que se baseia nos símbolos natalinos mais tradicionais, proporcionando uma atmosfera acolhedora e lúdica para os visitantes e, ao mesmo tempo, impulsionar o desenvolvimento da economia local. Combinando a magia das luzes com apresentações artísticas e culturais, o evento promoverá um verdadeiro espetáculo natalino.

“Estamos em ritmo acelerado na montagem de toda a estrutura do Natal Iluminado para proporcionar à população de Campina uma experiência única. Além do Açude Velho, o Parque da Criança também será contemplado; a equipe da empresa vencedora da licitação está com o projeto em mãos para a execução das avenidas, praças e parques da cidade”, explicou Renan Loureiro, coordenador de Iluminação Pública.

Na última edição, o Natal Iluminado alcançou um impacto financeiro significativo, de acordo com a pesquisa do Instituto 6Sigma, contribuindo com aproximadamente R$ 69 milhões para a economia local, por meio do aumento nas vendas do comércio local. Com uma programação que conta com diversas atividades, o evento visa democratizar o acesso à cultura, estimular o turismo e fortalecer a economia da cidade.