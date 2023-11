Secretário de Saúde de João Pessoa recebe cidadania pessoense

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou uma sessão solene na manhã desta sexta-feira (10) para homenagear o secretário de Saúde de João Pessoa, Luís Ferreira de Sousa Filho.



O gestor recebeu o Título de Cidadão Pessoense “pelo extraordinário valor e pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados à cidade”, de acordo com o Decreto Legislativo de autoria do vereador Durval Ferreira (PL).

Além dos vereadores, compuseram a mesa dos trabalhos, a secretária executiva da Saúde do município, Janine Lucena; o secretário municipal de Gestão Governamental, Diego Tavares, representando Cícero Lucena; o procurador geral do Município, Bruno Nóbrega; o diretor geral do Hospital de Trauma de João Pessoa, Laércio Bragante; o superintendente do Hospital Universitário Lauro Wanderley, Marcelo Paulo Tissiani; e o diretor-presidente da Fundação Napoleão Laureano, Marcelo Lucena.

Em seu discurso de justificativa, o vereador Durval Ferreira destacou as qualidades do homenageado e fez um breve histórico da sua vida profissional.

“Hoje homenageamos esse jovem secretário e mais novo irmão pessoense. Posso dizer que é com grande honra e emoção que concedemos essa honraria a uma vida marcada pela dedicação e comprometimento no solo paraibano. História que se entrelaça com os valores da essência de João Pessoa. Sua missão vai além da medicina, com compromisso inabalável em fazer o bem. Em nosso município, fica demonstrado que os pessoenses apreciam e confiam na sua gestão e que a nossa cidade é grata pelos relevantes serviços prestados. Que sua jornada seja inspiração para todos nós”, ressaltou.

O vereador Bruno Farias (Cidadania) destacou o trabalho e dedicação do homenageado à frente da Saúde da capital em um discurso feito em versos.

“Meu caro Luís Ferreira/ Eu e a cidade inteira/ Ao saber que era de Patos sua origem e servidão/ Nascido Lá no Sertão/ Já te acho tão nosso/ Que, Luís, não sei se posso/ Vê-lo sem ser pessoense/ Pois você já nos pertence/ Integra nossa rotina/ Desse chão já germina/ Desse ventre você nasce/ É como se sua face, semblante e olhar/ Escolhesse esse lugar/ Como sublime torrão/ Sua alma e coração a gente percebe e sente/ Que pulsa por nossa gente […] Saiba que tem nossa admiração / Por ter mudado a feição da Saúde de nossa cidade/ Admiro a sua bondade e respeito/ Admiro esse seu jeito de ser simples e feliz/ Pai de Pedro e Laís/ Construiu com Manoela uma família tão bela/ Uma família tão linda/ Que meu verso hoje brinda/ Que meu verso hoje abençoa/ Em versos a Deus eu louvo/ Pois Luís é o mais novo/ Cidadão de João Pessoa”, finalizou.

A secretária executiva de Saúde, Janine Lucena, enfatizou que estava representando a todos que compõem a Secretaria de Saúde.

“Estamos nesta barca há dois anos. Enfrentamos tempestades e mares revoltos. Com nossa equipe mudamos o rumo e direção da gestão de nossa Saúde. Sempre com muito amor, dedicação e competência cumpre seus compromissos. Hoje todos agradecemos, tanto nós da equipe da saúde como os usuários por sua devoção ao trabalho. Parabéns a esta que é a Casa do povo por esta homenagem a mais um filho devotado que faz história que só está começando”, declarou.

Na ocasião, foi exibido um vídeo com depoimentos de colegas e familiares sobre sua relação com o homenageado.

Representando a Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), o secretário de gestão governamental e articulação política, Diego Tavares, afirmou:

“É um reconhecimento por tantas horas de dedicação para salvar vidas e resolver problemas históricos, no pior momento que vivemos na saúde, que é o pós-pandemia. Ser secretário de saúde é mais do que ser médico, é mais do que salvar vidas. Ele olha para o hospital e não enxerga apenas os problemas na estrutura, mas vê o problema que o paciente enfrenta. Vi a preocupação dele com o que estava por trás, com a família, com a criança. Isso é gostar do que faz”.

O Coral da CMJP, sob a regência da maestrina Socorro Estrela e com o solista e preparador vocal Paulo Brasil, fez uma homenagem a Luís Ferreira cantando a música ‘É preciso saber viver’, composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos.

“Queria agradecer verdadeiramente ao vereador Durval Ferreira por ter idealizado esse momento, por ter me feito viver uma manhã que eu não esperava. Uma manhã que vai ficar guardada na minha mente e no meu coração, tenho certeza, até meus últimos dias. Serei eternamente grato ao senhor por este gesto fraternal”, declarou o homenageado agradecendo ainda a todos os presentes, aos familiares principalmente o filho e a filha, a esposa, a mãe e o pai.

Luís Ferreira relatou sua trajetória desde o ginásio no colégio Pio XI em 1995 até o convite para estar à frente da secretaria de Saúde. “Hoje eu trabalho ajudando gente. Essa é minha maior função: cuidar de gente na cidade que amo, que me acolheu como sendo seu. Como diria o professor Cortella, no dia que eu me for, […] só tem um jeito de ficar, que é nas outras pessoas. E a melhor forma de ficar no outro é marcando com o bem. Continuaremos nessa missão até quando Deus permitir e agora de fato e de direito como pessoense”, destacou o homenageado.

O gestor

Natural da cidade de Patos, interior da Paraíba, Luís Ferreira de Sousa Filho é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pós-graduado em Pneumologia. Possui residência em clínica médica pelo Hospital Universitário Lauro Wanderley. Exerce, atualmente, o cargo de Secretário de Saúde da Capital paraibana.