Restaurantes Populares vão funcionar em nova modalidade na Paraíba

A partir desta segunda-feira (13) os Restaurantes Populares da Paraíba passarão a funcionar apenas na modalidade “bandejão”. O atendimento presencial com consumo no local será realizado nas 10 unidades em funcionamento no Estado.

O programa Restaurante Popular foi implantado pelo Governo da Paraíba com o objetivo de oferecer uma alimentação saudável e balanceada a um preço acessível, destinada preferencialmente para a população de baixa renda, trabalhadores formais e/ou informais, idosos, desempregados e estudantes em situação de insegurança alimentar e nutricional.

Desde o início da pandemia do Covid-19, as refeições estavam sendo servidas em quentinhas, mas agora, com a doença sob controle, esse tipo de fornecimento não será mais disponibilizado em nenhuma unidade.

A diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), Luciana Leal, explicou que as refeições serão servidas na modalidade bandejão e continuam sendo diversificadas e nutricionalmente adequadas, com qualidade e quantidades suficientes.

“Esse formato vai gerar mais conforto, convivência, integração, dignidade e um alimento seguro e saboroso a um preço acessível para a população”, destacou.

Os Restaurantes Populares, geridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), atualmente funcionam nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Sousa, Pombal, São Bento e Cajazeiras.

A refeição balanceada, elaborada sob a supervisão de nutricionistas, é vendida de segunda a sexta-feira, ao preço de R$ 1,00, obedecendo a ordem de chegada.

Somente no ano de 2023, estão sendo investidos pelo Governo da Paraíba R$ 27 milhões nos Restaurantes Populares. Diariamente são vendidas 11 mil refeições em todo o estado.

Os horários de abertura dos Restaurantes Populares e a quantidade de refeições vendidas variam conforme o município, em que está localizado cada unidade.