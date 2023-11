Presidente da FIEPB formaliza parceria com hospital em João Pessoa

Na última terça-feira (8), o presidente da FIEPB, Francisco Gadelha, se reuniu em João Pessoa com o presidente da Fundação Napoleão Laureano, Marcelo Lucena, e os diretores do hospital – Dr. Marcílio Cartaxo (geral), Dr. Carneiro Arnaud (financeiro), e Afro Rocha (administrativo) – para formalizar uma parceria que vai beneficiar a comunidade do entorno do hospital e os pacientes e profissionais que trabalham no local.

Através da parceria, o Senai, por meio do Centro de Formação Profissional José William Lemos Leal, localizado em Bayeux, vai ofertar cursos gratuitos na área da construção civil para a comunidade. E o aprendizado será colocado em prática durante obras de melhoria nas instalações do Napoleão Laureano.

“A FIEPB sempre contribuiu com o Hospital Napoleão Laureano que presta relevantes serviços de Saúde aos paraibanos. E dessa vez por meio do Senai vamos em um único momento estimular a qualificação profissional junto aos moradores da comunidade de Jaguaribe onde a unidade hospitalar está localizada, e ao mesmo tempo colaborar para que o Napoleão Laureano tenha uma infraestrutura ainda melhor e mais moderna”, ressaltou Francisco Gadelha.

Serão oferecidos pelo Senai, cursos de Qualificação Profissional, com carga horária, a partir de 160h, entre eles o de Pedreiro Geral, Aplicador de Revestimento Cerâmico, Pintor de Obras, entre outros.

O Hospital Napoleão Laureano realiza cerca de 1,5 milhão de procedimentos anualmente. Cerca de 90% dos pacientes são do SUS e 10% dos atendimentos são realizados por meio dos planos de saúde ou particular. A Unidade hospitalar possui 142 leitos e passa por ampliação em sua estrutura física para abrir novos 21 leitos destinados a pacientes do SUS.

Informações sobre as inscrições poderão ser obtidas através do telefone: (83) 2108-8700.