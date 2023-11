Paraíba finaliza ciclo de capacitações para operadores do Cadastro Único

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano, finalizou nesta sexta-feira (10), em Cajazeiras, o ciclo de capacitações descentralizadas para técnicos operadores do Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico.

Foram capacitados 268 profissionais, em quatro etapas (João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras), alcançando os 223 munícipios paraibanos.

As Capacitações para o Fortalecimento do Cadastro Único no Sistema Único de Assistência Social aconteceram com o objetivo de qualificar e fortalecer o CadÚnico como tecnologia social de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade.

Em cada etapa, os entrevistadores, técnicos de Vigilância Socioassistencial e dos Cras qualificaram as discussões sobre os formulários do Cadastro, o Busca Ativa e a elaboração do projeto executivo do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (Procad-Suas).

A gerente estadual de Operações do Cadastro Único e Programas Sociais, Ediclê Travassos, ressaltou que as capacitações repercutem diretamente na qualidade do banco de dados.

“É a qualidade do Cadastro que possibilita o acesso das famílias de baixa renda às políticas públicas, aos programas sociais, principalmente ao Programa Bolsa Família” observou.

Já a gerente executiva da Gestão do Trabalho, Virginia Serrano, comemorou a finalização dos ciclos e a eficácia do formato adotado.

“As formações descentralizadas ampliam a participação dos trabalhadores que atuam com o Cadastro Único nos municípios. Considero positivo o saldo das formações, é importante e necessário que os trabalhadores tenham a oportunidade de se reciclar e atualizar os conhecimentos para realizar um melhor atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade”, completou.

O CadÚnico é um banco de dados criado pelo Governo Federal, no qual estão inseridas as informações das famílias de baixa renda no Brasil.

Operacionalizado e atualizado pelas equipes das prefeituras, compete à equipe do Governo do Estado dar apoio técnico, assessoramento e acompanhamento para que a operacionalização aconteça de forma qualificada.

Na Paraíba, atualmente, mais de 1,1 milhão de famílias estão no CadÚnico. Dessas, mais de 680 mil famílias são beneficiárias do Programa Bolsa Família.