Notícias em destaque nesta quinta-feira no Paraibaonline

Operação policial prende grupo ligado a explosões de carros-fortes na Paraíba

PF prende em João Pessoa empresário português procurado pela Interpol

Mãe e companheira são presas no Sertão após morte de bebê

Operação policial apreende mais de 200 quilos de drogas

Brasileirão: Grêmio vira contra Botafogo; tudo embolado na Série A

Oposicionista critica gestão municipal e dá carão no presidente da Câmara

Secretária de Estado tangencia da política e destaca ações de sua pasta

Vandalismo: Polícia Federal prende suspeito a partir de digitais em vidraça

Polícia Federal investiga empresas de segurança privada por fraude na compra de armas

Veneziano: “A Reforma Tributária não é perfeita, mas tem grande avanços”

TSE aprova a criação do Partido Renovação Democrático, fusão entre o PTB e o Patriota

Mulher agredida em elevador de shopping em CG se pronuncia

58Rompimento de cabo de alta tensão interrompe energia no Hospital Dr. Edgley

PRF interdita BR-104, sentido Campina Grande/ Lagoa Seca

Definidas as atrações do Réveillon mais badalado do Brasil

Saiba quanto é possível ganhar com a revisão do FGTS

Justiça determina posse do novo presidente do Campinense

CBF divulga regulamento e tabela básica da Copa do Nordeste

Número de passageiros aumenta mais de 170% no aeroporto de Campina Grande

“Tecnologia, Inovação e Criatividade” nas comemorações do Natal!

Podcast: psicóloga endossa o poder da mudança de hábitos de vida

Aparte: ex-presidente faz ´lobby´ contra a reforma tributária

