Morre em João Pessoa mãe de deputado paraibano

Vítima de uma parada cardiorrespiratória, morreu na noite desta quinta-feira (9), a mãe do deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), dona Lucia Pires de Sá, aos 85 anos.

Em nota enviada à imprensa, o deputado lamenta a morte da mãe destacando que ela foi uma mulher sertaneja de fibra e exemplo para toda a família, para a qual deixa um legado de amor, doação, coragem e determinação.

O velório acontece na Morada da Paz, localizada na Avenida João Machado, em João Pessoa, e o sepultamento ocorrerá na manhã deste sábado (11), às 10 horas.

Confira a Nota

Com imensa tristeza e pesar, me despeço da minha querida mãe, Lucia Cartaxo Pires de Sá, que faleceu na noite desta quinta-feira (9) aos 85 anos, em sua casa, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Sertaneja de fibra, exemplo para toda a família, deixa um grande legado de amor, doação, coragem e determinação.

Esposa de Célio Pires de Sá, formou-se no curso de Relações Públicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e foi professora do Departamento de Comunicação da UFPB.

Nasceu em Cajazeiras, no dia 8 de janeiro de 1938. Casou-se com Célio Pires de Sá e deixa 5 filhos, 11 netos e 11 bisnetos. Na cidade de Sousa era conhecida por seu ativismo em favor da educação, onde teve a oportunidade de ocupar o cargo de Secretária Municipal de Educação com êxito e dedicação.

O céu te espera, mainha, que Deus e Nossa Senhora lhe abracem com seu manto sagrado.

Luciano Cartaxo

Velório

Local: Morada da Paz.

Endereço: Av. João Machado

Sepultamento: Sábado (10h)

Cemitério Boa Sentença