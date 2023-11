Moradores do bairro Alto do Mateus são beneficiados com serviços da Caravana do Cuidar

A Caravana do Cuidar levou, nesta sexta-feira (10), serviços de assistência social, empregabilidade e saúde para os moradores do bairro Alto do Mateus.

O projeto itinerante é promovido pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e sua passagem pelo bairro beneficiou 163 moradores.

O serviço mais procurado foi o Cadúnico, que atualiza a situação dos usuários cadastrados em programas sociais do Governo Federal.

A moradora Rejane dos Santos, que tem o Bolsa Família como sua única fonte de renda, foi uma das pessoas que procurou a assistência.

“Por causa de uma atualização eu perdi o meu cadastro no benefício, mas estou aqui agora pra renovar o cadastro. Eu fui encaminhada pelo Cras, pra vir pra Caravana, porque aqui o atendimento foi mais rápido. Fiquei feliz, porque aqui nunca teve isso não. Está todo mundo feliz”, comentou.

Dos serviços de saúde oferecidos pela Caravana, os moradores puderam aproveitar a aplicação de vacinas; aferir a pressão arterial; realizar o teste rápido de glicemia; e serem atendidos pelo médico, com encaminhamento para exames.

“Eu aproveitei para pedir todos os exames básicos, inclusive a mamografia, que nem me lembro da última vez que fiz. Fui muito bem orientada e o atendimento foi excelente, com certeza fez a diferença no nosso dia”, destacou Maria Luciene, moradora que recebeu a Caravana em sua rua.

Atendimentos – Dos 163 atendimentos registrados, 25 foram do atendimento médico; 30 da aferição de pressão arterial; 30 testes rápidos de glicemia; 13 aplicações de vacina; 09 mamografias; 08 testes rápidos de IST’s; 02 atendimentos da nutricionista; 32 atendimentos do Cadúnico; e 14 do Programa Acessuas Trabalho.