Homem é preso suspeito de torturar uma pessoa até a morte

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da região de Campina Grande deflagrou mais uma fase da “Operação Disciplina”, resultando na prisão de um homem de 37 anos de idade.

Ele é investigado por sua participação na sessão de tortura que culminou na morte de José Renildo dos Santos Silva, conhecido como ‘Máscara’.

O crime ocorreu em 23 de outubro deste ano, na Vila Florestal, zona rural de Lagoa Seca. Segundo as investigações, Renildo foi vítima do que é classificado como ‘disciplina’ no submundo do crime, termo que inspirou o nome da operação.

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão hoje, os policiais apreenderam uma pistola calibre .9mm. A arma será submetida a exames periciais no Instituto de Polícia Científica (IPC).

Em resposta à determinação da 2ª Superintendência Regional de Polícia Civil, a DHPP/CG continuará as diligências investigativas em Lagoa Seca, com o objetivo de identificar suspeitos de homicídios.

Outras delegacias especializadas de Campina Grande também serão acionadas para reforçar as operações no município.

*com informações da TV Cabo Branco