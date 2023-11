Enem: Campina Grande oferece novamente ônibus grátis no domingo

Quase 40 linhas de ônibus estarão à disposição da população de Campina Grande neste domingo, 12 de novembro, havendo um incremento na frota de 75% de veículos em circulação.

Será o segundo domingo consecutivo com transporte público gratuito para a população, e a medida atende também os mais de 18 mil estudantes que irão realizar o segundo dia de provas do Enem. Agentes de Trânsito também estarão em operação com monitoramento nos trechos de locais de provas.

A Prefeitura de Campina Grande, através da Gerencia de Transportes da STTP, informa que neste domingo, 12 de novembro, toda a população campinense terá acesso gratuitamente ao transporte coletivo de passageiros.

O gesto do prefeito Bruno é movido por grande senso de responsabilidade social e beneficia também estudantes que irão enfrentar o segundo dia de provas do Enem. Em Campina Grande, mais de 18 mil pessoas se inscreveram para realizar as provas. É o segundo domingo consecutivo com transporte gratuito para a população campinense.

Para atender toda a demanda, haverá um incremento de 75% na frota, iniciando a operação de reforço a partir das 9h30 até 13h. O objetivo do horário é garantir a chegada dos estudantes nos locais de prova com tranquilidade.

Os portões serão fechados de 13h (horário de Brasília). Os mesmos veículos retomam as atividades de 16h30 e seguem até 20h, com o objetivo de garantir o retorno dos estudantes para duas residências.

De acordo com planejamento da STTP estarão em funcionamento, em Campina Grande, as seguintes linhas de ônibus: 100, 111, 110, 020, 022, 220, 245, 263, 303, 333, 004, 004A, 044, 404, 444, 505, 555, 660, 077, 090A, 090B, 092, 902, 922, 903A, 903B, 944, 910 e 955

Alerta – Para evitar problemas no deslocamento a STTP alerta que os estudantes devem ficar atentos aos itinerários das respectivas linhas de seus bairros, utilizando o aplicativo MobiCg, acessando pelo próprio celular, e visualizando a rota a partir das opções de transporte público.

O serviço em Campina Grande é possível graças aos dados disponibilizados pela STTP, que desenvolveu um sistema de informação ao passageiro do transporte público por ônibus.

Trânsito – Conforme definido pela Coordenadoria de Trânsito, serão disponibilizadas equipes de agentes no período de realização das provas, nos principais polos geradores de tráfego das vias da cidade.

Os agentes de trânsito estarão monitorando as principais rotatórias da cidade, e locais que possam gerar conflito, a exemplo da UFCG, UEPB, e Facisa, além de colégios onde haverá provas, a exemplo do estadual da Prata, com o posicionamento de agentes de trânsito para monitorar todo o trânsito naqueles locais.

A operação terá início a partir das 11h, objetivando facilitar o fluxo de veículos que será intensificado pelo deslocamento dos participantes do Enem, nos principais pontos de aplicação de provas.

A STTP também alerta que para evitar quaisquer transtornos de última hora, os condutores de veículos iniciem seu trajeto com antecedência, e procurem rotas alternativas para os locais de provas.

Em caso de dúvidas, sugestões e demais informações, os usuários do sistema podem entrar em contato com a STTP através do whatsapp 3341-1517.