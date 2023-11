BNB reconhece histórias de sucesso de microempreendedores paraibanos

Na cidade ou no campo, microempreendedores da Paraíba conduzem seus negócios e transformam as suas realidades e as das suas famílias e

comunidades com o apoio do Banco do Nordeste.

Para reconhecer histórias de sucesso, a instituição concede o XVI Prêmio de Microfinanças e o VIII Prêmio da Agricultura Familiar, que

serão entregues na próxima segunda-feira, 13, às 9h, no auditório da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba (Fetag-PB).

Na oportunidade, nove premiados serão homenageados por seu notável desempenho, bem como suas respectivas contribuições para alavancar o desenvolvimento destes setores.

Os clientes foram selecionados após avaliação de critérios dentro das categorias Empreendedorismo Sustentável, Inovação e Tecnologia, Produção e Comercialização para o Prêmio de Microfinanças, bem como nas categorias Empreendedorismo na Agricultura Familiar, Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade, na premiação da Agricultura Familiar.

A programação do evento evidencia casos de sucesso e histórias inspiradoras de agricultores e microempreendedores apoiados pelo Banco do Nordeste.

Além de promover o reconhecimento do papel das microfinanças e da agricultura familiar no desenvolvimento econômico e social da

região.

O Banco do Nordeste celebra na ocasião, o compromisso de fortalecer a economia e a sustentabilidade da região nordeste por meio dessas premiações.

O evento contará com a presença de autoridades locais, representantes do setor agrícola e financeiro, além de agricultores e microempreendedores da região.