Semas deve realizar ceia natalina para pessoas em situação de rua, em CG

A Secretária de Assistência Social de Campina Grande, Pâmela Vital, revelou a reportagem da Caturité FM, nesta quinta-feira (09), que a pasta pretende fazer uma ceia natalina para os usuários do Centro Pop, uma casa de que oferece suporte para cidadãos que vivem em situação de rua.

O objetivo, conforme a secretária, é promover uma refeição natalina digna para essas pessoas que não tem essa oportunidade de passar o Natal alimentados ao lado da família.

– Queremos fazer um grande banquete para as pessoas que utilizam o Centro Pop, as pessoas que vivem em situação de rua, que não tem essa oportunidade de uma ceia de natal, com a família para fazer uma refeição completa, vivendo o espírito natalino – contou.