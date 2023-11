Secretária destaca ações oferecidas à população pela Secretaria de Assistência Social de CG

Durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, nesta quinta-feira (09), a Secretária de Assistência Social (Semas) de Campina Grande, Pâmela Vital, falou sobre o desafio de gerenciar a pasta.

Ela disse que a Semas é a terceira maior secretária da cidade e o trabalho desenvolvido envolve desde a gestante até os idosos com suporte para pessoas em situação de rua, comunidades nômades e migrantes.

– Temos 31 unidades, mais de 50 projetos e a terceira maior secretaria do município. É um universo muito vasto. A gente trabalha da gestante ao idoso, passando pelos imigrantes venezuelanos, pelos ciganos, pelos indígenas dando suporte de saúde, escolar, do que eles precisarem. Temos o CRAS, temos o Centro Pop que oferece refeição às pessoas em situação de rua, a casa da Irmã Zuleide Porto para que eles possam dormir, temos o restaurante popular. A Semas não é policialesca, é o apoio para essas pessoas mudarem de vida – explicou.

Além disso, Pâmela afirmou que as equipes da Semas estão diariamente empenhadas em achar soluções para as pessoas que são mais vulneráveis, desde o cadastro para benefícios sociais até direcionamento para vagas de emprego no Sine.