Secretária de Estado tangencia da política e destaca ações de sua pasta

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas, disse ontem no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1) de Campina Grande, a maior audiência regional, que não está no seu radar a disputa da prefeitura campinense no ano que vem.

“A nossa candidata é a senadora Daniella Ribeiro”, enfatizou.

Mas Rosália ressalvou que é uma militante do PSD, “com muito orgulho”.

Na parte administrativa da entrevista, a secretária relatou que juntamente com o secretário executivo da Fazenda, Bruno Frade, já realizou quatro reuniões com executivos da empresa aérea Latam visando ampliar as ofertas de voos no Estado.

Vai ser concretizado, por exemplo, um voo para Brasília saindo às 4 horas da manhã do aeroporto Castro Pinto, na região metropolitana de João Pessoa, com retorno no turno da noite.

Rosália Lucas informou que o governo estadual, a prefeitura campinense e várias entidades representativas decidiram retomar o projeto Campina 2035, a partir da contratação de uma consultoria.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

