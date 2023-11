Rompimento de cabo de alta tensão interrompe energia no Hospital Dr. Edgley

Na noite desta quinta-feira, 9, o rompimento de um cabo de alta tensão resultou na interrupção do fornecimento de energia no Hospital Municipal Dr. Edgley.

As equipes de pronto atendimento agiram de maneira rápida e a energia foi completamente restabelecida antes das 21h.

O secretário Dunga Júnior destacou que a prioridade máxima foi garantir a segurança dos pacientes. Profissionais de saúde foram acionados imediatamente para transferir com segurança todos os pacientes de uma enfermaria e de uma UTI do Dr. Edgley para o Hospital Municipal Pedro I e o Hospital HELP.

Além do uso do gerador da unidade hospitalar, um novo equipamento foi contratado para assegurar a estabilidade da rede de distribuição elétrica.

Durante toda a madrugada e, se necessário, ao longo desta sexta-feira, 10, serão realizados serviços de manutenção geral em todo o prédio do hospital.

Essas ações visam restabelecer completamente a normalidade do sistema elétrico em todos os setores. Somente após a garantia da plena normalidade, os pacientes serão transferidos de volta para o Hospital Municipal Dr. Edgley.