PRF interdita BR-104, sentido Campina Grande/ Lagoa Seca

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou à imprensa que, na próxima segunda-feira, 13, irá fazer a interdição total da BR-104, sentido Campina Grande/Lagoa Seca.

O bloqueio acontecerá no KM 118, após a Rotatória do Lindão, em virtude do içamento de vigas do viaduto que vai ligar a BR-104 à Alça Leste.

Conforme a PRF, a interdição será realizada intermitentemente, onde o fluxo de veículos será interrompido por cerca de 20 minutos para ser colocada uma viga, logo após liberarem a via, sendo pausado novamente para o içamento de outra, e assim sucessivamente.

A interdição deve durar em torno de 6h, podendo variar, e a PRF recomenda que o motorista planeje o descolamento com antecedência.