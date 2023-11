No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre o Agrotec, evento que está acontecendo no campus II da UEPB, em Lagoa Seca.

O evento conta com palestras, feira e minicursos para que as pessoas possam aproveitar e aprender mais.

Ele entrevistou algumas pessoas, a exemplo da aluna do Agroecologia Maria Andreia, que destacou que a Agrotec proporciona uma grande troca de saberes.

Ouça aqui o podcast completo.