Campina Grande ocupa a sétima posição no ranking dos aeroportos do interior do Nordeste. Os levantamentos recentes da Aena (empresa responsável pela gestão de 17 unidades do Brasil) constataram que o antigo João Suassuna registrou um fluxo de 26.479 passageiros em setembro, o que representa praticamente o triplo do quantitativo do mesmo período de 2022, quando 9.755 passageiros voaram a partir da cidade. Isto representa uma alta de 171%.

Os dados são comemorados pela secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, pois, com base nos novos dados, Campina Grande gradualmente se aproxima do fluxo de passageiros de Fernando de Noronha (33.072 em setembro), Vitória da Conquista (34.998), Petrolina (38.083) e Juazeiro do Norte (39.792).

Na região Nordeste, ressalta a secretária, o ranking ainda conta com a liderança de centros como Porto Seguro (167.683 passageiros no mês), Ilhéus (42.276) e Juazeiro do Norte (39.792). Contudo, na avaliação de Tâmela Fama [foto], o desempenho de Campina Grande é extremamente positivo, pois a cidade demonstra notável potencial de crescimento.

Conforme a titular da SEDE, constata-se que voar, partindo do aeroporto campinense, se tornou mais prático, confortável e econômico para passageiros do interior da Paraíba e de estados vizinhos. Ela também manifestou o seu apreço por campanhas como “Voe de Campina”, desenvolvida pelo setor com apoio do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (SindCampina).

O compromisso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, destaca Tâmela, é estimular o aumento do fluxo no aeroporto, o que tem sido possível mediante o progresso da economia local, o sucesso do calendário turístico, notadamente em função d’O Maior São João do Mundo, e o fato da cidade ser um dos principais polos tecnológicos e educacionais do país.