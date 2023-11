Não fique desinformado! Leia os destaques do Paraibaonline

Acompanhe abaixo as notícias mais lidas no noticiário do Paraibaonline nesta quarta-feira.

Avançou! Aprovado no Senado texto-base da Reforma Tributária

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/avancou-aprovado-no-senado-texto-base-da-reforma-tributaria/

Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro detalhou o ´gabinete do ódio´

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/08/ex-ajudante-de-ordens-de-bolsonaro-detalhou-o-gabinete-do-odio/

STJ proíbe duplicidade de penalidades tributárias

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/stj-proibe-duplicidade-de-penalidades-tributarias/

STF valida norma que autorizou divórcio direto no Brasil

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/08/stf-valida-norma-que-autorizou-divorcio-direto-no-brasil/

Sete indiciados no caso de ataque a ônibus em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/08/sete-indiciados-no-caso-de-ataque-a-onibus-em-joao-pessoa/

Aeroporto de CG passará a oferecer voo da companhia aérea Latam em 2024

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/aeroporto-de-cg-passara-a-oferecer-voo-da-companhia-aerea-latam-em-2024/

Nova Lei exige prestação de contas de entidades filantrópicas na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/nova-lei-exige-prestacao-de-contas-de-entidades-filantropicas-na-paraiba/

Prisão preventiva para advogado que agrediu mulher em João Pessoa é revogada

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/08/prisao-preventiva-para-advogado-que-agrediu-mulher-em-joao-pessoa-e-revogada/

Doação de múltiplos órgãos beneficia cinco pacientes no Hospital de Trauma de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/08/doacao-de-multiplos-orgaos-beneficia-cinco-pacientes-no-hospital-de-trauma-de-joao-pessoa/

STTP inicia revitalização de 500 faixas de pedestres em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/sttp-inicia-revitalizacao-de-500-faixas-de-pedestres-em-campina-grande/

Padre George Batista se defende de acusações sobre Fundação Padre Pio

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/padre-george-batista-se-defende-de-acusacoes-sobre-fundacao-padre-pio/

Secretário da Fazenda critica desigualdade no Fundo de Desenvolvimento dos estados

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/secretario-da-fazenda-critica-desigualdade-no-fundo-de-desenvolvimento-dos-estados/

Secretária comenta lembrança do seu nome para disputar a PMCG em 2024

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/08/secretaria-comenta-lembranca-do-seu-nome-para-disputar-a-pmcg-em-2024/

Coordenador do Gaeco: “Estão plantando notícias falsas para Padre George não colaborar com as investigações”

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/coordenador-do-gaeco-estao-plantando-noticias-falsas-para-padre-george-nao-colaborar-com-as-investigacoes/

Plano de desenvolvimento estratégico para Campina Grande é discutido em reunião

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/plano-de-desenvolvimento-estrategico-para-campina-grande-e-discutido-em-reuniao/

PF faz operação diante da suspeita de plano de ataque a judeus

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/08/pf-faz-operacao-diante-da-suspeita-de-plano-de-ataque-a-judeus/

Procon-PB: Mais um mutirão de renegociação de dívidas é realizado em CG

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/mais-um-mutirao-de-renegociacao-de-dividas-e-realizado-pelo-procon-pb-em-cg/

No cinema: Governo Michel Temer vai virar filme de Bruno Barreto

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/08/no-cinema-governo-michel-temer-vai-virar-filme-de-bruno-barreto/

Podcast: Médico confere importância do rastreio do câncer de próstata

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/08/podcast-medico-confere-importancia-do-rastreio-do-cancer-de-prostata/

Juiz destaca benefícios reconhecidos em lei para a pessoa idosa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/juiz-destaca-beneficios-reconhecidos-em-lei-para-a-pessoa-idosa/

Sinal de alerta: aumento do consumo de ultraprocessados preocupa especialistas

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/08/sinal-de-alerta-aumento-do-consumo-de-ultraprocessados-preocupa-especialistas/

Mulher é presa após matar o marido na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/08/mulher-e-presa-apos-matar-o-marido/

Série A do Brasileirão já tem o primeiro rebaixado

https://paraibaonline.com.br/esportes/serie-a-do-brasileirao-ja-tem-o-primeiro-rebaixado/

Gerente do INSS explica sobre a mudança de regimes de contribuição

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/gerente-do-inss-explica-sobre-a-mudanca-de-regimes-de-contribuicao/

Papa Francisco nomeia bispo auxiliar para a Arquidiocese da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/papa-francisco-nomeia-bispo-auxiliar-para-a-arquidiocese-da-paraiba/

Secovi-PB dá dicas importantes para quem vai comprar um imóvel

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/08/secovi-pb-da-dicas-importantes-para-quem-vai-comprar-um-imovel/

Aparte: surge mais um partido no país; já tem paraibano de olho

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/08/aparte-surge-mais-um-partido-no-pais-ja-tem-paraibano-de-olho/

Podcast: professor corrige questão da primeira prova do Enem 2023

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/08/podcast-professor-corrige-questao-da-primeira-prova-do-enem-2023/

STTP detalha renovação de frota e confirma gratuidade para estudantes no Enem

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/08/sttp-detalha-renovacao-de-frota-e-confirma-gratuidade-para-estudantes-no-enem/

