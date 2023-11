No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural Iácome Jácome, da Empaer de Lagoa Seca, falou sobre o controle da febre aftosa.

De acordo com Iácome, as pessoas cobram a vacinação contra a febre aftosa para evitar que a doença retorne.

Ele disse que a febre aftosa é uma zoonose e um problema de saúde pública que afeta também o comércio.

A Paraíba tem a vacinação em duas etapas, em dois semestres diferentes.

Ouça aqui o podcast completo e saiba mais.