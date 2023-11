Eleições do CREA-PB: chapa de Hugo Paiva recebe apoio dos profissionais de Agronomia do Campus da UFPB de Areia

O presidente licenciado e candidato à reeleição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (Crea-PB), engenheiro civil Hugo Paiva, ao lado de um dos seus companheiros de chapa, o candidato a a diretor geral da Mútua, Ledson Leitão, visitou o Campus II, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde está localizado o Centro de Ciências Agrárias, no município de Areia-PB, microrregião do Brejo paraibano.

Na ocasião, Hugo Paiva dialogou com os profissionais e recebeu apoio total à sua candidatura.

Agradecido pela receptividade, Hugo Paiva comemorou a oportunidade de poder contribuir com grandes parceiros junto a construção de “um futuro melhor“.

O candidato reforça que está focado no uso da Inteligência Artificial (IA), através de parcerias estratégicas, para tornar a fiscalização “mais eficiente e moderna” de modo a valorizar ainda mais a categoria, incentivando, ao mesmo tempo, a meritocracia dentre os profissionais.

“Investiremos na capacitação de nossos fiscais e na ampliação de sua equipe por meio de concurso público. A fiscalização mais presente é fundamental para todos“, afirmou Hugo Paiva que, além de Ledson Leitão, também tem como companheiros de chapa o candidato a diretor administrativo do Mútua, Felipe Gadelha, bem como, o candidato à Presidência do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Vinícius Marchese.

As Eleições Gerais do Sistema Confea/Crea e Mútua acontecerão no dia 17 de novembro de 2023 no período de 8h às 19h, no horário de Brasília-DF.

Todo profissional registrado e em dia com as obrigações perante o Sistema Confea/Crea até 30 (trinta) dias antes da data da eleição é considerado eleitor e votará na circunscrição do Crea onde quitou sua última anuidade, independente do seu registro originário ou locais onde possuir visto.

Os votos poderão ser registrados através do site votaconfea.com.br.