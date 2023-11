“O percentual de renovação é bem elevado […] atingimos quase 50% da renovação de frota, tanto com carros seminovos como também novos”, afirmou a gerente de transportes da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande (STTP-CG), Araci Brasil, durante entrevista coletiva.

De acordo com ela, na segunda-feira (6), Campina Grande atingiu a meta de 40 carros novos, através de um acordo feito com o Conselho Municipal de Transporte Público.

“Com isso, nós tiramos também os veículos que estavam acima de 11 anos para que pudéssemos ter uma redução nessa idade da frota”, completou, afirmando que a idade média deve ir para 6,5 anos.

Ainda na entrevista, a gerente confirmou que o transporte será novamente gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A regra, no entanto, continua sendo válida apenas para os que utilizarem os cartões de passagem.

