Presidente do Sicredi Nordeste recebe Medalha Cidade de João Pessoa

A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) realizou na tarde desta quarta-feira (08), sessão solene para entrega da Medalha Cidade de João Pessoa ao médico e diretor presidente do Sicredi / Nordeste, Wilson Ribeiro de Moraes Filho. A solenidade foi prestigiada por familiares, amigos e colegas de profissão do homenageado.

O vereador Thiago Lucena (PRTB), autor da propositura, justificou a entrega da medalha.

“Tenho uma restrição muito forte a honrarias e Dr. Wilson de Moraes representa justamente o que acreditamos para fazer essa distinção, que são pessoas com grandes feitos em João Pessoa e ele tem um currículo imenso. Como presidente da Unimed, um dos seus grandes feitos foi a construção do hospital da Unimed, uma obra imensurável para João Pessoa, como também como sócio-fundador da Cooperativa Unicred hoje Sicredi, que já distribuiu entre os seus cooperados mais de um bilhão de reais durante esses mais de 30 anos de funcionamento, contribuindo para a economia da nossa cidade. Para mim, Dr. Wilson de Moraes representa o que acredito ser merecedor dessa honraria”, afirmou.

Já Gualter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa, declarou que Wilson de Moraes possui três qualidades: coragem, determinação e fé.

“Coragem para enfrentar um ambiente hostil da construção de um hospital, determinação de seguir adiante com foco na sua luta e fé porque a visão vem na iluminação do espírito santo de Deus. Com certeza, ele imaginou há 23 anos tudo o que seria necessário e não seria possível dar a excepcional assistência que foi dada na pandemia sem a existência desse hospital que ele executou e fez. Como pessoa, é um amigo, conselheiro e leal e são muitos atributos concentrados em um líder que não se ateve somente na Medicina e João Pessoa hoje tem uma relação de gratidão com ele”, acrescentou.

O vice-prefeito de João Pessoa, Léo Bezerra, resumiu que a data da entrega da medalhaera um dia muito especial para João Pessoa.

“Dr. Wilson merece muito mais. É um homem que tem um legado que deixará não só para sua família, mas para toda população de João Pessoa e peço que continue ajudando nossa capital no caminho do desenvolvimento”, defendeu.

Por sua vez, o vereador Dr. Luís Flávio (PSDB) acrescentou que Wilson de Moraes tem feito o diferencial na cidade de João Pessoa e na Paraíba, não somente no cooperativismo médico como também no cooperativismo de crédito.

“O sistema Unicred/Sicredi é hoje uma potência, através do seu desenvolvimento e da competência e grandeza de Wilson que ganhou uma dimensão extraordinária no cooperativismo de crédito, respeitada em nível nacional, através da coragem, determinação e do amor. Ele enfrentou os sacrifícios, dificuldades e principalmente, as incompreensões de muitos”, lembrou Reginaldo Tavares, presidente da Unimed Norte/Nordeste.

A trajetória de Wilson e sua capacidade de superar desafios também foram mencionadas por André Pacelli, presidente do Sistema OCB/SESCOOP/PB. “Nos sentimos todos filhos dele, que sempre nos orienta mostrando o melhor caminho a seguir”, ressaltou.

O filho do homenageado, Wilson de Moraes Neto, afirmou que a medalha representa um justo reconhecimento pela dedicação, trabalho duro e visão de futuro. “Sua coragem e integridade são inesgotáveis fontes de inspiração para todos que o cercam. O recebimento dessa medalha é merecido pelo seu sacrifício em prol da causa do cooperativismo”, ratificou.

Por fim, o homenageado, Wilson Ribeiro de Moraes Filho, concluiu dizendo que recebe com muito orgulho a Medalha Cidade de João Pessoa, sobretudo pelos 45 anos de trabalho como médico e cooperativista.

“Me sinto muito feliz porque eu sempre lutei por João Pessoa, através da construção do hospital da Unimed que salvou e ainda salva muitas vidas e com a criação da primeira cooperativa viável do Nordeste, dando um impulso ao cooperativismo na região. Quando fazemos nosso trabalho, não pensamos em homenagens e sim em realizá-los. As homenagens são consequências daquilo que se realiza”, finalizou.

Participaram ainda da sessão solene os vereadores Bruno Farias (Cidadania), Damásio Franca (PP), Milanez Neto (PV), Carlão (PL), além do ex-governador e secretário chefe do Governo do Estado, Roberto Paulino (MDB), entre outros.